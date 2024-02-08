Hicret Camisi’ne ırkçı tehdit

Tehdit, İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) teşkilatına bağlı Hicret Camisi'ne gönderildi. Kimliği belirsiz bir kişi, internet üzerinden domuz etli iki ayrı yemek siparişi verdi. Yemeklerin teslimat adresi olarak ise Hicret Camisi'nin adresi verildi. Siparişi verenler ise tehditlerini siparişi verirken doldurulan teslimat fişinin üzerine yazdı.Irkçı NSU terör örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturan Uwe Mundlos (solda) ve Uwe Böhnhardt (sağda) 2011 yılında ölü ele geçirilmiş, Beate Zschaepe ise yargılandığı mahkemede ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmişti.Yemeklerin teslim edildiği cami yetkilileri böyle bir siparişin olmadığını belirtirken, sipariş fişindeki notu gördü. Notun üzerinde, "Dönerci cinayetleri halk sporu olacak. Kum zencilerine ölüm. Dejenere olmuş Filistin halkı içinse gaz odası" ifadelerinin bulunduğunu gören yöneticiler, durumu polise bildirerek suç duyurusunda bulundu.Dönerci cinayetleri ile ırkçı terör örgütü NSU'ya atıfta bulunan ırkçılar, cemaatte huzursuzluğa yol açtı. Bielefeld İslam Cemaatleri Birliği yetkilileri faillerin ortaya çıkarılması için harekete geçmeye çağırdı. Birlik, "Bu olayların en küçük ayrıntısına kadar açıklığa kavuşturulmasını ve sorumlulardan hesap sorulmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.Yönetim camiye daha önce de NSU'ya atıfta bulunulan tehditler gönderildiğini bildirdi. NSU isimli terör örgütü 2000 ile 2007 yılları arasında sekizi Türk olmak üzere 10 kişiyi katletmiş ve ülke genelinde yabancı esnafı huzursuz etmişti. Cinayetlerin bir terör örgütü tarafından işlendiği yıllar sonra ortaya çıkmıştı.