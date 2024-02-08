Hollanda’da çirkin saldırı

Nour Camisi'nin duvarlarına gamalı haç çizen saldırganlar aynı zamanda çeşitli hakaretler yazdıktan sonra kaçtı. Camiye son üç yıl içinde üç kez saldırıldığını ve bunun artık son bulması gerektiğini istediklerini açıklayan cami yönetimi, suç duyurusunda bulundu. Polis, yakalanıp gözaltına alınan saldırganların 38 ve 29 yaşında olduğunu açıkladı.Caminin giriş kapısı ve isim tabelasına İslamofobik hakaretler yazılırken, yönetim polise olayın peşini bırakmadıkları için teşekkür etti. Yönetim, "Bu olayın failleri olarak iki kişinin gözaltına alındığını öğrendik. Temennimiz bu kişiler gereken cezalarını alır ve artık bu tür saldırılar da son bulur" açıklamasını yaptı.