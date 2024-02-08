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Giriş Tarihi: 8.2.2024

Hollanda’da çirkin saldırı

Fatih ÖZYAR
Hollanda’da çirkin saldırı

Heerlen kentindeki Nour Camisi’ne düzenlenen saldırıda caminin duvarlarına gamalı haç çizildi. Caminin camlarını da kıran iki saldırgan yakalandı

Nour Camisi'nin duvarlarına gamalı haç çizen saldırganlar aynı zamanda çeşitli hakaretler yazdıktan sonra kaçtı. Camiye son üç yıl içinde üç kez saldırıldığını ve bunun artık son bulması gerektiğini istediklerini açıklayan cami yönetimi, suç duyurusunda bulundu. Polis, yakalanıp gözaltına alınan saldırganların 38 ve 29 yaşında olduğunu açıkladı.

POLİSE TEŞEKKÜR
Caminin giriş kapısı ve isim tabelasına İslamofobik hakaretler yazılırken, yönetim polise olayın peşini bırakmadıkları için teşekkür etti. Yönetim, "Bu olayın failleri olarak iki kişinin gözaltına alındığını öğrendik. Temennimiz bu kişiler gereken cezalarını alır ve artık bu tür saldırılar da son bulur" açıklamasını yaptı.
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Hollanda’da çirkin saldırı
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