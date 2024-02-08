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Giriş Tarihi: 8.2.2024

Mankenlerin saçı Türk kuaföre emanet

Fatih YILMAZ
Mankenlerin saçı Türk kuaföre emanet

New York’ta yarın başlayıp 14 Şubat’a kadar sürecek olan Moda Haftası’nda modellerin saçını Türk kuaför Anıl Ayaksız yapacak

Dünyanın önde gelen moda etkinliği olan New York Moda Haftası'nda dünyaca ünlü modellerin saçını Almanya'da yaşayan kuaför Anıl Ayaksız yapacak. Dev moda etkinliği için seçilen 35 kuaför arasında yer almayı başaran ve Bensheim'da yaşayan Ayaksız, "Heyecanlı ve mutluyum" dedi. Ayaksız, "Bir hayalim gerçekleşti. Milyonlarca kişinin izleyeceği şovda modellerin saçları üzerinde yeteneklerimi sergileyeceğim için çok mutluyum. Mesleğimi çok seviyorum, bu benim için bir tutku. Mesleğimi yaparken kendimi bir sanatkar gibi hissediyorum" dedi.

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Mankenlerin saçı Türk kuaföre emanet
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