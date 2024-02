Ünlü komedyene İsrail linçi

Ünlü komedyen Kaya Yanar'ın linçe uğramasının nedeni ise İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirdiği 21 dakikalık bir video oldu. İsrail'i Filistin halkına karşı kıyım yapmakla suçlayan Kaya Yanar, Alman basını ve İsrail lobisi tarafından "Filistinliler'i genel olarak kurban gibi göstermek" şeklinde garip bir gerekçeyle suçlandı.Videosunda İsrail'in yalanlarını tek tek sıralayan Kaya Yanar, İsrail'in uluslararası hukuku her gün çiğnediğine ve binlerce masumu öldürdüğüne dikkat çekti. İsrail'in sürekli dezenformasyon ve yalan haber yaydığını söyleyen Yanar, "İsrail'in saldırıları orantısızdır" diyerek, ateşkes çağrısında bulundu.YANAR videosunda Dr. Mads Gilbert'in ölü sayısının sorgulanmasıyla ilgili, "Bu dezenformasyon kampanyasının bir parçası. Filistinlilerin her söylediğinin yalan, ABD ve İsrail'in dediği her şeyin doğru olduğu algısı yayılıyor. Halbuki tam aksi söz konusu. Dünyada öldüğünü kanıtlamak zorunda olan tek millet Filistinlilerdir" sözlerine de yer verdi.ÖRNEKLERLE İsrail'in yaydığı yalanları deşifre eden Yanar, İsrail'in sürekli genişlemesini de konu ederek, "İsrail'in var olma hakkı var da, bu İsrail'in sınırı nerede?" diye sordu. Yanar gerçekleri söyleyince, eleştiri oklarının hedefi oldu. Basın ve İsrail lobisi Yanar'ı "tek taraflı" olmakla suçladı, bunun mizah özgürlüğü değil, antisemitizm olduğunu iddia etti.