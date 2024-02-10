Elektriğe martta fahiş zam geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle enerji krizinin had safhaya çıktığı ülkede elektriğin kilovatsaatine yapılacak zamlar henüz belirlenmedi. Ancak enerji fiyatları karşılaştırma sitelerinin hesabına göre hanelerin ek gideri 243 euroyu bulacak. Yapılacak en düşük zammın, yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Elektriğe zam yapmaya hazırlanan şirketler zammı "artan maliyetler, yükselen şebeke ücreti giderleri ve tedarik maliyetleri" diyerek gerekçelendirdi. Karşılaştırma siteleri tüm tüketicilere mümkün mertebe karşılaştırma yapıp gerekirse şirket değiştirme tavsiyesinde bulunurken, 106 şirketin birden zam yapacak olması, "Zamdan kaçış yok" yorumlarına neden oldu.