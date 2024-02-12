Cinayeti reddetti hapis cezası aldı

Almanya'da bir mahkeme, ilginç bir karara imza attı. Iraklı güzellik uzmanı Schahraban K. B. (24), kendisine ve eşine hayatı zindan ettiğini söylediği kayınbiraderini öldürtmek için Volkan A.'yı (35) kiralık katil olarak tuttu. Kadın, 10 bin euro karşılığı anlaştığı Volkan A.'ya paranın yarısını verdi. Günlerce bekleyip cinayet gerçekleşmeyince parasını geri istedi, alamayınca dava açtı.Durum mahkemeye intikal edince Ingolstadt Bölge Mahkemesi'nde duruşma başladı. Savcı Alexandra Engel, "Parayı kabul etti, ancak defalarca ısrar edilmesine rağmen anlaşmayı uygulamak için adım atmadı. Bunu yaparak, mali bir avantaj elde etti. Dolandırıcılık olarak cezalandırılabilir" dedi. Hâkim, daha önce dokuz sabıkası olan Volkan A.'yı bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırdı.HÂKİM kararını açıklarken, ceza hukuku açısından bakıldığında ortada beş bin euro kayıpla dolandırıcılık söz konusu olduğunu ifade etti. Hâkim ayrıca cinayet için alınan paranın da hazineye ödenmesine karar verdi. Duruşmada Volkan A., "Temmuz 2022'de kocasının kardeşini öldürmemi istedi. Başından beri tek niyetim Schahraban'ı soymaktı" açıklamasında bulundu.AİLESİNİN evlendirmek istediği Ezidi Schahraban K. B., daha rahat yaşam sürmek, bu durumdan kurtulmak için kendisini ölü gösterme planı yapmıştı. Sosyal medya üzerinden kendine çok benzeyen Cezayirli Khadidja O.'yu (23) Eppingen'den Münih'e, ardından Ingolstadt'a çağıran Schahraban K. B., Sheqir K. (25) ile birlikte kadını 56 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Cesedi kendi aracına koyan ve öldürüldüğü süsü vermek isteyen Schahraban K. B.'nin planını otopsi bozmuştu.