‘Kimse donarak ölmedi’

RUSYA ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, Avrupa'yı enerji krizine soktu. Savaşın üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, krizi değerlendirdi, "Umarım bundan ders çıkarmışızdır ve enerji ithalatımızı çeşitlendirir, yerli enerji teknolojilerine geçeriz. Avrupa krizi, birkaç yara ile ama büyük yıkıcı etkileri olmadan atlattı" dedi.KİMSENİN donarak ölmediğini ifade eden Birol, "Ekonomiler için olumsuz sonuçlar doğurdu ama çökmediler. Savaş başladıktan kısa bir süre sonra IEA, Avrupa ülkelerine enerji arzlarını güvence altına almalarına ve iklim hedeflerinden sapmamalarına yardımcı olacak on maddelik plan sundu. Birçok hükümet bu tavsiyelere uydu" diye konuştu. PARİS