Yakın zamanda toparlanmaz

Almanya'da hükümetin hazırladığı bir rapor, ekonomideki toparlanmanın yakın gelecekte mümkün olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Rapora göre, zayıf dış ticaret talebi, toplu taşıma araçlarındaki grevler, işgücü piyasasında yüksek düzeyde hastalık izni ve tedarik zincirlerinde gecikmelerle birlikte jeopolitik gerilimler gibi olumsuz faktörler, beklenen ekonomik toparlanmayı geciktirecek unsurlar olarak sıralanıyor. Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, hükümetin bu yıl için ekonomik tahminlerini önemli ölçüde düşüreceğini, büyümenin yalnızca yüzde 0.2 olmasının beklendiğini söyledi.