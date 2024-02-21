Haberler Avrupa Haberleri Vatandaşlığa başvuru üçe katlanacak
Giriş Tarihi: 21.2.2024

Vatandaşlığa başvuru üçe katlanacak

Vatandaşlığa başvuru üçe katlanacak

Çifte vatandaşlığın kabulünden sonra Alman vatandaşlığına başvuru sayısının üçe katlanması bekleniyor. Şu an 16 ay olan bekleme süresi de uzayacak

Almanya'da çifte vatandaşlığa olanak tanıyan yasa kabul edildi, ancak henüz uygulamaya girmedi. Hessen Eyaleti'nde vatandaşlığa kabulden sorumlu Giessen, Kassel ve Darmstadt bölge kurumları, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru sayısının üç katına çıkacağını ve şu an 16 ay olan bekleme süresinin uzamasını öngördü. Başvurular, personel yetersizliğinden dolayı hızla sonuçlandırılamazken, yeni uygulamaya ilişkin dairelerin soru yağmuruna tutulduğu açıklandı. Pek çok daire de aynı sorunu yaşıyor. FRANKFURT
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşlığa başvuru üçe katlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA