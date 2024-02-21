Vatandaşlığa başvuru üçe katlanacak

Almanya'da çifte vatandaşlığa olanak tanıyan yasa kabul edildi, ancak henüz uygulamaya girmedi. Hessen Eyaleti'nde vatandaşlığa kabulden sorumlu Giessen, Kassel ve Darmstadt bölge kurumları, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru sayısının üç katına çıkacağını ve şu an 16 ay olan bekleme süresinin uzamasını öngördü. Başvurular, personel yetersizliğinden dolayı hızla sonuçlandırılamazken, yeni uygulamaya ilişkin dairelerin soru yağmuruna tutulduğu açıklandı. Pek çok daire de aynı sorunu yaşıyor. FRANKFURT