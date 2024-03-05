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Giriş Tarihi: 5.3.2024

Sendikalardan yeni grev kararı

İbrahim TAŞ
Sendikalardan yeni grev kararı

Almanya’da Lufthansa’nın yer hizmetleri personeli ile makinistler grev kararı aldı. Aylardır uzlaşma sağlanamaması, mağdur olan halkın tepkisine yol açıyor

Aylardır işverenle uzlaşmaya zemin bulamayan iki sendika, yeniden uyarı grevine gitme kararı aldı. Makinistler sendikası GDL, Alman Demiryolları İşletmesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamayınca, perşembe günü saat 02.00'den cuma günü saat 13.00'e kadar sürecek grev duyurusu yaptı. Ver.di de Lufthansa'nın tüm yer hizmetleri personelinin perşembe günü saat 04.00'ten cumartesi günü 07.10'a kadar grevde olacağını açıkladı. Durumdan etkilenecek olan binlerce yolcu, "Artık uzlaşın" çağrısında bulundu.
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Sendikalardan yeni grev kararı
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