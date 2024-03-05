Sendikalardan yeni grev kararı

Aylardır işverenle uzlaşmaya zemin bulamayan iki sendika, yeniden uyarı grevine gitme kararı aldı. Makinistler sendikası GDL, Alman Demiryolları İşletmesi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamayınca, perşembe günü saat 02.00'den cuma günü saat 13.00'e kadar sürecek grev duyurusu yaptı. Ver.di de Lufthansa'nın tüm yer hizmetleri personelinin perşembe günü saat 04.00'ten cumartesi günü 07.10'a kadar grevde olacağını açıkladı. Durumdan etkilenecek olan binlerce yolcu, "Artık uzlaşın" çağrısında bulundu.