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Giriş Tarihi: 6.3.2024

Frankfurt’tan örnek adım

Fatih YILMAZ
Frankfurt’tan örnek adım

Almanya’da bir büyükşehir belediyesi ilk kez ramazan ayına özel aydınlatma yaptı. Frankfurt’a ‘Mutlu Ramazanlar’ yazılı aydınlatma asıldı

Frankfurt Belediyesi, barış içinde yaşamaya örnek olmak amacıyla bir caddesinde ramazan ışıklandırması yaptı. Kent merkezindeki caddeye, yıldızlı, hilalli, 'Mutlu Ramazanlar' (Happy Ramadan) yazılı aydınlatma asıldı. Frankfurt Belediye Başkan Yardımcısı Nargess Eskandari Grünberg, "Ramazan ayının bu barış işaretlerinin Frankfurt'umuzda görünür olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Aydınlatma kentimizdeki tüm insanların barış içinde bir arada yaşamasını simgeliyor. Kriz ve savaş zamanlarında bu aydınlatma, tüm insanlar için bir umut ışığıdır" dedi.
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Frankfurt’tan örnek adım
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