Frankfurt’tan örnek adım

Frankfurt Belediyesi, barış içinde yaşamaya örnek olmak amacıyla bir caddesinde ramazan ışıklandırması yaptı. Kent merkezindeki caddeye, yıldızlı, hilalli, 'Mutlu Ramazanlar' (Happy Ramadan) yazılı aydınlatma asıldı. Frankfurt Belediye Başkan Yardımcısı Nargess Eskandari Grünberg, "Ramazan ayının bu barış işaretlerinin Frankfurt'umuzda görünür olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Aydınlatma kentimizdeki tüm insanların barış içinde bir arada yaşamasını simgeliyor. Kriz ve savaş zamanlarında bu aydınlatma, tüm insanlar için bir umut ışığıdır" dedi.