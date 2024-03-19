‘Alman adaletine inancımız kalmadı’

Mannheim kentinde iki yıl önce gözaltına alınırken polisin orantısız güç kullanımı sonucu kalp krizi geçirip ölen Hırvat asıllı Ante P.'nin (49) annesi ve kız kardeşi SABAH'a konuştu. Anne Maria Mastrangelo, sorumlu polise verilen 6 bin euroluk cezaya isyan etti ve "Adalet, bizi değil polisleri korudu. Adalete inancımız kalmadı" dedi. Abla Antonia Paponja, "Kardeşim ABD'deki George Floyd gibi öldürüldü. Kardeşimin akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. Ona rağmen şiddet uygulandı. Korkunç ve utanç verici karar" diye konuştu.