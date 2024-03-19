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Giriş Tarihi: 19.3.2024

‘Alman adaletine inancımız kalmadı’

Fatih YILMAZ
‘Alman adaletine inancımız kalmadı’

Polisin orantısız güç kullanımı sonucu ölen Ante P.’nin ailesi, Alman adaletine isyan etti, “Adalet polisleri korudu” dedi. Abla ise “karar utanç verici” diye konuştu

Mannheim kentinde iki yıl önce gözaltına alınırken polisin orantısız güç kullanımı sonucu kalp krizi geçirip ölen Hırvat asıllı Ante P.'nin (49) annesi ve kız kardeşi SABAH'a konuştu. Anne Maria Mastrangelo, sorumlu polise verilen 6 bin euroluk cezaya isyan etti ve "Adalet, bizi değil polisleri korudu. Adalete inancımız kalmadı" dedi. Abla Antonia Paponja, "Kardeşim ABD'deki George Floyd gibi öldürüldü. Kardeşimin akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. Ona rağmen şiddet uygulandı. Korkunç ve utanç verici karar" diye konuştu.
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‘Alman adaletine inancımız kalmadı’
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