Bakandan karamsar tablo

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ilişkin 6. raporu Bakanlar Kurulu'na sundu. Lindner, emeklilik, sağlık ve bakım sigortasının şu andaki yapısının, mevcut haliyle uzun vadede finanse edilemeyeceğini söyledi. Bakan, ülkesinde giderek yaşlanan nüfusa vurgu yaptı ve durumun yapısal reformlar gerektirdiğini belirtti.İŞ gücü piyasasındaki mevcut potansiyelin harekete geçirilmesi gerektiğine işaret eden Lindner, "Yurtdışından ek kalifiye işçi temini gerekiyor" dedi. Almanya için acilen yeni bir ekonomik büyüme gündemine ihtiyaç olduğunu da aktaran Lindner, "Geleceğe dönük refah devletinin temeli güçlü ekonomidir" dedi ve az bürokrasi ile rekabetçi vergi sistemine vurgu yaptı. BERLİN