NSU merkezinde ısrarcılar

Yeşiller Partisi'nin Bavyera teşkilatı, kurulmasına karar verilen ancak hangi büyükşehire kurulacağı kesinleşmeyen NSU Dokümantasyon Merkezi için harekete geçti. Bavyera Eyalet Parlamentosu'nda kurulan NSU Araştırma Komisyonu'na başkanlık eden Toni Schuberl (Yeşiller), adres için pek çok sebep sıraladı.Schuberl, "Bavyera NSU'nun ilk cinayeti işlediği, en çok ölümün yaşandığı eyalet oldu. NSU davası bu eyalette görüldü. İki araştırma komisyonu kuruldu ve çok belge birikti. Bu yüzden merkez Bavyera'da kurulmalı" diye konuştu. Aday kentler arasında Berlin, Köln ve Münih bulunuyor.