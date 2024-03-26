60 yıldır iftar sofrası kuruyoruz

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı davette AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, UİD Genel Başkanı Kenan Aslan ve STK yöneticileri hazır bulundu. Sırakaya göçün 60 yılı aştığını ve 4 nesildir Türklerin Almanya'da iftar sofralarını paylaştığını söyledi. Sırakaya, "Maalesef Gazze'de bir trajedi yaşanıyor. Buna açıkça soykırım da diyebiliriz. Bağımsız Filistin kurulması yönünde hassasiyetimiz sürüyor" dedi. UİD Başkanı Aslan ise barışçıl bir dünya hedeflerinin ilk planda olduğunu belirtti.