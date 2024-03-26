Hükümetten eyaletlere: sınır dışını hızlandırın

Almanya'da yasal olarak kalma hakkı olmayanların sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını öngören yasanın mecliste kabul edilmesinin ardından hükümet düğmeye bastı. Hükümet, iltica talebi reddedilenlerin bir an önce ülkeden sınırdışı edilebilmeleri için eyaletlerin yasayı uygulamasını istedi. Binlerce insan şimdi diken üstünde.SPD Lideri Lars Klingbeil, "Eyaletlerin artık seçenekleri var bunları kullanmak zorundalar" dedi. Hükümetin bu sorunu tek başına çözemeyeceğini belirten FDP Genel Sekreteri Djir-Sarai de, "Sınırdışı uygulamaları eyaletlerin yetkisinde. Daha fazla sınır dışı olmalı ve sınır dışı hızlandırılmalı" diye konuştu.