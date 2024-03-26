PKK’lılara meydan dayağı

Belçika'nın Leuven kentinde düzenlen bir etkinliğe katılan terör örgütü PKK yandaşları, Heusden-Zolder kasabasında arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle konvoy halinde tur attı. Provokasyon yapan terör örgütü sempatizanları, Sabri Akarsu adındaki Türk gencini bıçaklayarak ağır yaraladı. PKK'lılar ardından, Türklerin park halindeki araçlarına saldırdı.Ancak PKK'lılar, Türk gencine dönük alçak saldırıyı, provokasyonu ve Türklerin araçlarına verdiği zararın bedelini ödedi. PKK'lıların terör estirdiği haberini alan Türkler, PKK'lıları kovalamaya başladı. Yakaladıkları terör örgütü sempatizanlarını döven Türkler, ellerinde sopalarla kendilerine saldıran PKK'lıları da püskürttü ve meydan dayağı attı. Kaçan 40 PKK'lı, Kolder sokağında bir eve sığındı.Türkler, polisin koruma altına aldığı evin önünde toplanarak terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı, PKK paçavralarını ateşe verdi. Polis, Türklerin PKK'lıları eve girip bir daha dövmemesi için tazyikli su kullandı. Houthalen Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, "Konvoy esnasında Kürt göstericiler bir Türk gencinin üzerine saldırdı. Bu haber mahallelerde yangın gibi yayıldı. Sonra da olay çıktı" dedi.Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor" diye konuştu. Gül, devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini söyledi.