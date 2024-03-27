Bu mutluluk mazide kaldı

Binadaki yangının neden çıktığı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, kentte yas ilan edildi. Kısa süre önce Bulgaristan'ın Filibe kentinden Solingen'e gelen baba İsmail (Kuncho) Zhilov, anne Kıymet (Katja), 5 yaşındaki kızları Gizem (Galia) ve üç aylık kızları Elis'in öldüğü dairede yangın dedektörü olmadığı ortaya çıktı.İtfaiyeciler, "Yangın uyarıcısı olsaydı, bu facia yaşanmazdı" dedi. NRW Başbakanı Hendrik Wüst, sosyal medya hesabından çok üzgün olduğunu ifade eden bir mesaj yayınladı. Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul de taziye dileklerinde bulunurken, Solingen'de bayraklar yarıya indirildi.Anne Kıymet'in kuzeni İvaylo, "Biz birlikte büyüdük. Bana annelik yaptı. Taşınmalarına ben yardımcı olmuştum. Dolaplarını ben kurdum. Bulgaristan´dan akrabalarım beni arayıp haber soruyor. Bütün aileniz yangında öldü diye nasıl söylerim?" dedi.