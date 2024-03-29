Haberler Avrupa Haberleri Dilara’nın ayrılık paylaşımı şaka çıktı
Giriş Tarihi: 29.3.2024

Dilara’nın ayrılık paylaşımı şaka çıktı

Cengiz PARLAYAN
Dilara’nın ayrılık paylaşımı şaka çıktı

Eski futbolcu Max Kruse’nin eşi Dilara sosyal medyadaki “Ayrıldık” paylaşımının şaka olduğunu söyledi. Dilara, “Ölene kadar birlikteyiz” dedi

Dilara Kruse geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı, "Pek iyi değilim. Kocamla ayrıldık. Artık resmileşti" içerikli paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. İlk paylaşımın tamamen şaka olduğunu belirten Dilara, "Takipçilerimin tepkisini ölçmek için yaptım. İnternetteki her şeye inanılmaması gerekir" dedi. İlk paylaşımın altına, "Zaten evliliğin uzun sürmeyeceğini biliyorduk", "Paranız mı bitti?" ve "Gözün yeni bir futbolcuda mı?" gibi ifadeler yazıldı. Bunlara tepki gösteren Dilara, "Max ile asla ayrılmayacağız. Çünkü birlikte öleceğiz. Ölüm bizi ayırana kadar birlikteyiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilara’nın ayrılık paylaşımı şaka çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA