Dilara’nın ayrılık paylaşımı şaka çıktı

Dilara Kruse geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı, "Pek iyi değilim. Kocamla ayrıldık. Artık resmileşti" içerikli paylaşımıyla ilgili açıklamada bulundu. İlk paylaşımın tamamen şaka olduğunu belirten Dilara, "Takipçilerimin tepkisini ölçmek için yaptım. İnternetteki her şeye inanılmaması gerekir" dedi. İlk paylaşımın altına, "Zaten evliliğin uzun sürmeyeceğini biliyorduk", "Paranız mı bitti?" ve "Gözün yeni bir futbolcuda mı?" gibi ifadeler yazıldı. Bunlara tepki gösteren Dilara, "Max ile asla ayrılmayacağız. Çünkü birlikte öleceğiz. Ölüm bizi ayırana kadar birlikteyiz" dedi.