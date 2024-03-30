KRM’den Başbakan Scholz’a Gazze mektubu

Aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) de bulunduğu Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (KRM) mektubunda, "Almanya'nın Gazze tutumu ülkenin itibarını düşürmüştür" ifadesini kullandı. Mektupta, Başbakan Scholz'dan Gazze'de ateşkes için daha fazla çaba göstermesi istendi.Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin ülkenin dünyadaki inanılırlığını zedelediğine dikkat çekilen mektupta, "Ülkemiz 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası itibarının en düşük olduğu bir dönem yaşamaktadır" denildi. Mektupta, İsrail'in savaş suçu işlediğine de dikkat çekildi.