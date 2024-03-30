Haberler Avrupa Haberleri KRM’den Başbakan Scholz’a Gazze mektubu
Giriş Tarihi: 30.3.2024

KRM’den Başbakan Scholz’a Gazze mektubu

Fatih YILMAZ
KRM’den Başbakan Scholz’a Gazze mektubu

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, Başbakan Olaf Scholz’a Gazze’deki insanlık dramı nedeniyle mektup yazdı

Aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) de bulunduğu Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (KRM) mektubunda, "Almanya'nın Gazze tutumu ülkenin itibarını düşürmüştür" ifadesini kullandı. Mektupta, Başbakan Scholz'dan Gazze'de ateşkes için daha fazla çaba göstermesi istendi.

'İTİBARIMIZ DÜŞTÜ'
Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin ülkenin dünyadaki inanılırlığını zedelediğine dikkat çekilen mektupta, "Ülkemiz 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası itibarının en düşük olduğu bir dönem yaşamaktadır" denildi. Mektupta, İsrail'in savaş suçu işlediğine de dikkat çekildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
KRM’den Başbakan Scholz’a Gazze mektubu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA