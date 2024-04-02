3 euro için ölüm tehlikesi yaşadı

Hareket halindeki metroya tutunan bir gencin görüldüğü videoyu Dortmund Toplu Taşımacılık Dairesi paylaştı. Yetkililer, yeraltında sörf yapmanın hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Ağır ve hatta ölümcül yaralanma riski son derece yüksek" dedi. Tramvayın arkasında bulunan genç ayaklarıyla debriyaja basarken, elleriyle de sileceklere tutunuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına, "3 euro için hayatını tehlikeye atmaya değer mi?", "Sadece kendini değil, herkesi tehlikeye atıyor" şeklinde yorumlar yazıldı.