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Giriş Tarihi: 2.4.2024

3 euro için ölüm tehlikesi yaşadı

Cengiz PARLAYAN
3 euro için ölüm tehlikesi yaşadı

3 euro bilet parası ödememek için hayatını tehlikeye atan bir gencin videosu viral oldu. Uzmanlar uyardı, “Hayatınızı tehlikeye atmayın. Tehlike sandığınızdan büyük” dedi

Hareket halindeki metroya tutunan bir gencin görüldüğü videoyu Dortmund Toplu Taşımacılık Dairesi paylaştı. Yetkililer, yeraltında sörf yapmanın hayati tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Ağır ve hatta ölümcül yaralanma riski son derece yüksek" dedi. Tramvayın arkasında bulunan genç ayaklarıyla debriyaja basarken, elleriyle de sileceklere tutunuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına, "3 euro için hayatını tehlikeye atmaya değer mi?", "Sadece kendini değil, herkesi tehlikeye atıyor" şeklinde yorumlar yazıldı.
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3 euro için ölüm tehlikesi yaşadı
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