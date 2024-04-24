16 yıllık evliliği iş hırsı bitirdi

Sosyal medyada paylaştığı pasta tarifleriyle ünlenen iş kadını Saliha Özcan, "Uzun zamandır sorunlar yaşıyorduk. Beraber evlilik terapistine de gitmeye başladık, ancak Murat sorunlarla yüzleşmek istemedi, terapiyi bıraktı ve beni suçladı" diye konuştu. Eşinin "Ayrılık kararını gazetelerden öğrendim" açıklamasına tepki gösteren Sally, "Ayrılığı beklemiyormuş, onu terk etmişim gibi algı yaptı" dedi.Eşi Murat Özcan'ın iş hırsının evliliğin bitiminde önemli rol oynadığını ifade eden Sally, "Her alanda iş yapmak istiyordu. Buna yetişmek mümkün değildi. İki çocuğumuza da zaman ayırmak gerekiyordu. Bugüne kadar çocuklarım için sustum, ama artık gerçekleri anlatmaya karar verdim. Evliliğin bitmesinde asla ihanet söz konusu değil" diye konuştu.