37 dernekten İsrail isyanı

İnsan haklarının yanı sıra, kalkınma, barış ve insani yardım alanında çalışma yapan 37 dernek, hükümetten İsrail'e yönelik silah ihracatının durdurulması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti. Dernekler, Başbakan Olaf Scholz, Ekonomi ve İklim Koruma, Dışişleri, Adalet, Savunma ile Kalkınma bakanlarına açık mektup gönderdi.Mektupta, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler'de (BM) alınan kararlara, BM yetkilileri ile uzmanlarının sözlerine atıfta bulunarak Filistin'deki insani durum aktarıldı. Alman hükümeti üyelerine, acil ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasını içeren BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanması için çaba sarf etmeleri çağrısında da bulunuldu. BERLİN