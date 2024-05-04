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Giriş Tarihi: 4.5.2024

Kahramana onur madalyası

Mustafa AKBABA
Kahramana onur madalyası

Bavyera Eyaleti, alevlerin arasından 16 yaşındaki kızı kurtaran Hüseyin Seher’i kahramanlık madalyasıyla onurlandırdı. Seher, “Çok gururlandım” dedi

Münih'e bağlı Germering'de akraba ziyaretine giden ve bir apartman dairesinden alevler yükseldiğini görünce müdahale edip 16 yaşındaki genç kızı kurtaran Hüseyin Seher (44) cesaretinden dolayı ödüllendirildi. İki yıl önce meydana gelen yangında binaya ikinci kez girip başka birinin olup olmadığını da kontrol eden Seher'in büyük cesaret örneği gösterdiği belirtildi. Seher'e ödülü takdim eden Bavyera Başbakanı Markus Söder, "Yardım etmek kalp meselesidir. Kutluyorum" dedi. Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan ise "İyi ki varsınız'' diye konuştu. Seher'i daha önce polis de onurlandırmıştı.
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Kahramana onur madalyası
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