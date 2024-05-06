‘Biz birlikte çok daha güçlüyüz’

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) tarafından 8. kez düzenlenen Türk- Alman Ekonomi Günleri'ne katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki ülke işbirliğinin geliştirilmesi önerisi getirdi. Bakan Şimşek, "Almanya ile asla ayrılamayız. Biz birlikte daha güçlüyüz. Almanya bizim için çok önemli ve kıymetli bir ülke" dedi.ticaret hacminin 55 milyar euro olduğuna işaret eden Şimşek, "8 binin üzerinde büyük ve orta ölçekli Alman firması, Türkiye'de yatırım yaptı. Dolayısıyla bu anlamda güçlü bağlarımız var. Önümüzdeki dönemde Almanya ile Afrika'da, Orta Asya'da ve birçok bölgede beraber iş yapabiliriz. Almanya'yı değerli bir ortak olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernleştirilmesini istediklerini söyleyen Şimşek, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hem Türkiye'nin hem de AB'nin menfaatine. Yine iş yapabilmek için bilim adamları ile iş insanlarının seyahat edebilmesi lazım. Bunun için vize kolaylığı sağlanması tabii ki çok önemli" dedi. Bakan, AP seçimleri sonrası sürecin hızlanmasını umduğunu dile getirdi.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Başbakanı Hendrik Wüst, eyalette 1 milyon Türk kökenli insanın yaşadığını belirterek, "Almanya'yı sizler ileri taşıyorsunuz. Ortak hikâyenizi yazmaya devam edin" dedi. Wüst ilk kuşak Türklerin büyük fedakârlıkta bulunduğunu söyledi.Almanya'nın Maliye Bakanı Christian Lindner, gönderdiği video mesajında, ülkede Türk kökenlilerin yazdığı çok başarılı hikâyeler olduğunu vurguladı. Lindner, "BioNTech ilk sırada. Türkiye'den gelen insanlar sadece akademide değil iş dünyasında da başarılar sağladı. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi için görüşüyoruz" dedi ve vize kolaylığı sağlanması konusunda hızlı hareket etmek istediklerini dile getirdi.Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, "Türkler Almanya'ya ekonomik canlılık getirmelerinin yanında kurdukları şirketlerle başarılara imza attı" dedi. ATİAD Başkanı Aziz Sarıyar ise Almanya'daki Türk kökenli şirketlerin 130 bini bulduğunu ve bunların yıllık cirolarının 70 milyar euroya ulaştığını aktardı.