Saldırı endişeyi artırdı

Alman Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Avrupa Parlamentosu'na aday olan Matthias Ecke'nin saldırıya uğraması, Alman siyasetçileri ve Türk kökenli milletvekillerini endişelendirdi. SPD'li Derya Türk Nachbaur, "Aşırı sağcılar küçümseniyor. Maskelerini düşürmeliyiz" derken Cansel Kızıltepe, "Bu demokrasimize yönelik bir saldırı" diye konuştu.Hakan Demir, "Politikacılar hedef olmamalı" diye tepki verdi. Canan Bayram, "Bu şiddet kınanmalı ve dayanışma içinde olunmalı" dedi. Nazan Kaplan, "Yabancı kökenli ve kadın olduğum için endişeliyim" şeklinde konuştu. Yüzden fazla siyasetçi, şiddete karşı bildiri imzaladı. Halk ise tepkisini sokağa çıkarak verdi.