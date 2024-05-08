Öğretmenler bitkin durumda

Robert Bosch Vakfı'nın 1600 öğretmen arasında yaptığı anket araştırması, Almanya'daki öğretmenlerin durumunu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, öğretmenlerin üçte birinden fazlası bitkin olduğunu dile getirdi. Dörtte birinden fazlası ise işi bırakmayı düşündüğünü söyledi. Eğitimciler, öğrencilerin davranışlarının işlerindeki en büyük zorluk olduğunu ifade etti.HER iki öğretmenden biri, okulunda fiziksel ve zihinsel şiddet sorunuyla karşı karşıya olduklarını aktardı. Bazı bölgelerde bu rakam yüzde 69'a kadar çıktı. Uzmanlar, öğretmenler arasındaki yüksek yorgunluk düzeyini 'dramatik' olarak yorumladı. Araştırmayı yürüten Prof. Uta Klusmann, "Durum tükenmişliğin belirtisi" dedi. Vakıf, eğitim sistemini de 'hasta' olarak nitelendirdi.