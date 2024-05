‘Sahte büyücüden kızım kurtardı’

Münih kentinde yaşayan işkadını Nurcan Badruk ve eşi Adil Badruk, başlarından geçen dolandırıcılık olayını detaylarıyla SABAH'a anlattı. Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. tarafından büyü bozma vaadiyle 5 milyon euro dolandırılan Nurcan Badruk, "Serkan Ö. ile kız kardeşim aracılığıyla fal baktırmak ve kurşun döktürmek için 2011'de tanıştım. On yıl boyunca dolandırıldım" dedi.Ö.'nün kendisini 'Evinde çok büyük ölüm büyüsü var. Bunu çözmem lazım' diye kandırdığını ifade eden Nurcan Badruk, "Bana bilmediğim sıvılar içiriyordu. Kendimden geçiyordum. Her ne söylediyse inanmaya başladım. Tanıştıktan kısa süre sonra para istemeye başladı. 2021'e kadar hesabına para gönderdim. Büyü ile eşime, çocuklarıma zarar vereceğini söyledi" diye konuştu.için Serkan Ö.'nün her dediğini yaptığını söyleyen Badruk, "Altın ve mücevherlerimi de verdim. En son 500 bin euro istedi. Artık param kalmadığını söyledim. O telefon konuşmamızı kızım duymuş. Sonra ailemin her şeyden haberi oldu. Serkan Ö.'yü önce Allah'a sonra adalete havale ediyorum. Benim gibi olanlar susmasın, yaşadıklarını anlatsın" diye çağrıda bulundu.ailesinin avukatı Bernhard Mehr, Münih Eyalet Mahkemesi'nin Serkan Ö. ve eşinin faiziyle birlikte 1 milyon 165 bin euroyu Badruk ailesine ödemesine hükmettiğini, 2.7 milyon euronun ise zaman aşımına uğradığını söyledi.