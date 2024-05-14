AfD’nin ırkçılığı resmen tescillendi

KUZEY Ren Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi, ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) "şüpheli aşırı sağcı vaka" olarak gizli servisin takibinde olmasını haklı buldu. Münster kentindeki mahkeme, partinin gizli servis tarafından "şüpheli aşırı sağcı vaka" olarak sınıflandırılmasına itirazını reddetti. Mahkeme temyiz yolunun kapalı olduğunu açıkladı.AfD'DEN yapılan açıklamada, temyiz yolunun kapalı olması kararına karşı Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği kaydedildi. Mahkemenin verdiği bu kararla, AfD'nin aşırı sağcı ve ırkçı bir parti olduğu resmen tescillenmiş oldu. AfD, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın partiyi istihbari yöntemlerle gözetim altında tutmasına itiraz etmişti.HAKİMLER, gerekçeli kararda AfD'nin aşırı sağcı olarak sınıflandırılmasını haklı gösterecek ibareler olduğuna dikkat çekti. Ülkenin özgürlükçü demokratik temel düzenine karşı olduğuna dair bulgular olan partinin, siyasi hedefleri arasında "göçmen kökenli Alman vatandaşlarına hukuken daha düşük statü vermek" de yer alıyor. Mahkeme, bu nedenle gizli servis takibinin haklı olduğuna hükmetti.MAHKEME, bunun anayasaya göre "yasal olmayan bir ayrımcılık" teşkil ettiğini belirterek, bu bulgular ışığında gizli servisin partiyi takip edebileceğini vurguladı. AfD, gizli servisin partinin sadece bir kanadını değil, partinin tamamını "şüpheli aşırı vaka" olarak sınıflandırmasına itiraz etmişti. İlk mahkemeyi de gizli servis kazanmış ve hakimler, parti içinde anayasaya karşı oluşumlar için yeterince delil olduğuna karar vermişti.