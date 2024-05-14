Çocukluk hayalim gerçek oldu

Alman RTL televizyonu eski sunucusu Nazan Eckes, ilk tasarım elbiselerini İstanbul'da görücüye çıkardı. Model Sylvie Meis (46) ve şarkıcı Mandy Capristo (34) ile İstanbul'da kreasyonunu tanıtan Nazan, "Bu bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi.Son iki yıldır tüm elbiselerimi Maison Ju ile birlikte oluşturduk" dedi. Yılda en az dört kez İstanbul'da bulunduğunu ifade eden Nazan, "İstanbul'da çok arkadaşım var ve şehri çok seviyorum. İstanbul kültürel ve tarihi açıdan inanılmaz heyecan verici. Bir şekilde Türk tarafım son yıllarda giderek daha fazla ortaya çıkıyor" dedi.