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Giriş Tarihi: 14.5.2024

Çocukluk hayalim gerçek oldu

Cengiz PARLAYAN
Çocukluk hayalim gerçek oldu

Sunucu Nazan Eckes, moda sektörüne giriş yaptı. İlk kreasyonunu İstanbul’da tanıtan Nazan, son iki yıldır kendi elbiselerini tasarladığını dile getirdi

Alman RTL televizyonu eski sunucusu Nazan Eckes, ilk tasarım elbiselerini İstanbul'da görücüye çıkardı. Model Sylvie Meis (46) ve şarkıcı Mandy Capristo (34) ile İstanbul'da kreasyonunu tanıtan Nazan, "Bu bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi.



Son iki yıldır tüm elbiselerimi Maison Ju ile birlikte oluşturduk" dedi. Yılda en az dört kez İstanbul'da bulunduğunu ifade eden Nazan, "İstanbul'da çok arkadaşım var ve şehri çok seviyorum. İstanbul kültürel ve tarihi açıdan inanılmaz heyecan verici. Bir şekilde Türk tarafım son yıllarda giderek daha fazla ortaya çıkıyor" dedi.
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Çocukluk hayalim gerçek oldu
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