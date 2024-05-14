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Giriş Tarihi: 14.5.2024

Siber suç tehdidi arttı

Siber suç tehdidi arttı

Almanya’da geçen yıl 800’den fazla şirket ve kurumun siber saldırıya uğradığı açıklandı. Siber suç sayısı 2022’ye kıyasla yüzde 28 oranında arttı

ZARAR 206 MİLYAR EURO
FEDERAL Kriminal Daire (BKA) siber suçlara yönelik 2023 raporunu açıkladı. Wiesbaden'de İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve BKA Başkanı Holger Münch tarafından kamuoyuna açıklanan rapora göre, ülkede geçen yıl 800'den fazla şirket ve kurum siber saldırıya maruz kaldı. 2022'ye kıyasla saldırı sayısı yüzde 28 artış gösterdi. Zarar, 206 milyar euroyu buldu.

ÇOĞU TESPİT EDİLEMİYOR
SALDIRILARIN büyük çoğunluğunun yurtdışından gerçekleştiği belirtildi. Şirketlerin genellikle siber suç mağduru olduklarının farkına varamadığına dikkat çekildi. Bu tür suçların şirketlerce tespit edilse bile, on vakadan yalnızca birinin rapor edildiği aktarıldı. Siber suçların tespit edilme oranının 2023'te üç puan artarak yüzde 32,2'ye yükseldiği de açıklandı. WİESBADEN
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Siber suç tehdidi arttı
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