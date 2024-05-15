Açık mektuba açık linç

Filistin'e destek veren bildiriyi imzalayan aydınlar, İsrail'i eleştirip Filistin'e destek veren öğrencilere sahip çıkınca, siyasiler ve Alman basını tarafından "Yahudi düşmanı" ilan edildi. Lince maruz kalan profesörler, Bild gazetesinin fotoğraflarını basmasıyla açık açık hedef gösterildi.;Açık mektubu Berlin Hür Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi, Teknik Üniversite, Barenboim-Said Akademisi, Hertie School, HWR Berlin, Bard College Berlin, Berlin Sanat Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi ve Charite Berlin gibi değişik üniversitelerin profesörleri imzalamıştı.