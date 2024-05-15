İnsan olarak iğreniyorum

Filistin'e destek veren bildiriyi imzalayıp yasağı savunanları sert sözlerle eleştiren Prof. Michael Barenboim, Filistin'i savunanların lince maruz kaldığına dikkat çekerek, "İnsan hakları anlaşılan, Filistinliler hariç, herkes için geçerli. Mektubu iki nedenden ötürü imzaladım. Bir, öğrencilerin protesto hakkı var. İki, protestoların içeriğine katılıyorum. Son aylarda Gazze'ye ve şimdi de Refah'a karşı düzenlenen saldırılara karşıyım" dedi.Barenboim, "Çok sayıda masumun ölüp yaralanmasına, insanların aç kalmasına ve insanların yaşayamayacağı şekilde tüm bir bölgenin imha edilmesine dönük protestolara katılıyorum. Binlerce çocuk öldürüldü. Bütün bunlar beni rahatsız ediyor. Bir yandan 'Fikir özgürlüğü var' derken, diğer yandan da öğrenciler bazı konuları gündeme getirince 'Bu fazla ileriye gidiyor' demeyi anlayamıyorum" diye konuştu.Barenboim, "Fikir özgürlüğünü destekliyoruz, ama" şeklinde cümleyi kabul edemeyeceğini söyledi, "Bu saçma. 'Ama' olamaz. Ya özgürlük var ya da yok" dedi. Barenboim, "Beni en çok rahatsız eden, Filistin hariç bunun her şey için geçerli olması. Filistin hakkında konuşmadığı sürece, fikir özgürlüğü herkes için geçerli" diye konuştu. Barenboim, kendisinin de Yahudi olduğunu söyledi.Michael Barenboim, "İnsan haklarına inanan birisiyim. Uluslararası hukuka saygı gösteren ve saygı gösterilmesini bekleyen biriyim. Toplu şekilde öylesine masum insanların öldürülmesini, hele hele bu sanayileşmiş ölçüde, görmek istemiyorum. Ben bir insanım. Ve insan olarak bundan iğreniyorum" diye konuştu. Barenboim, İsrail'i eleştirmenin de büyük sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çekti.