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Giriş Tarihi: 16.5.2024

Asgarı̇ ücrete 15 € teklifi

Asgarı̇ ücrete 15 € teklifi

Başbakan Scholz, çalışanların asgari saat ücretinin kademeli olarak 15 euroya yükseltilmesinden yana olduğunu açıkladı. İşverenler tepki gösterdi

KOMİSYONU TOPA TUTTU
Başbakan Olaf Scholz, "Asgari ücretin önce 14 euroya, bir sonraki adımda da 15 euroya yükseltilmesinden yanayım" açıklamasında bulundu. Asgari Ücret Komisyonu'nu da eleştiren Scholz, "İşverenler küçük ayarlamada ısrar etti. Karşılıklı mutabakatla karar verme geleneğini çiğnediler. Bu bir tabunun ihlaliydi" şeklinde konuştu.




SENDİKALAR MEMNUN
Scholz'un teklifine koalisyon ortağı FDP, muhalefetteki CDU/CSU ve Alman işverenler sert eleştiride bulundu. İşverenler Sendikası Başkanı Rainer Dulger, Scholz'u asgari ücretin belirlenmesine müdahale etmekle suçladı. Yeşiller Partisi, sendikalar ve sosyal örgütler ise başbakanın önerisini memnuniyetle karşıladı. FRANKFURT
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Asgarı̇ ücrete 15 € teklifi
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