Vatandaşlık yasası demokrasiye faydalı

Çifte vatandaşlığa imkân tanıyan yasayı hazırlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Mannheim Milletvekili İsabel Cademartori, Avrupa SABAH'a konuştu. Cademartori, 27 Haziran'da resmen yürürlüğe girecek yasanın Alman vatandaşlığına ilgiyi çok artıracağını söyledi, yasanın demokrasiyi daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.Cademartori, "İnsanlar Alman vatandaşı olmadığı için daha önce oy kullanamıyordu. Köken vatandaşlığını kaybetmek istemedikleri için Alman vatandaşlığını tercih etmiyorlardı. Artık bu engel kalktı. Şartları yerine getiren herkes artık Alman vatandaşı olabilecek ve seçimlerde gidip oy kullanabilecek" dedi.Federal Hükümet, Alman vatandaşlığını teşvik etmek için kampanya başlatma kararı aldı. Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali Radovan, vatandaşlığa kabul kampanyasının detaylarını duyurdu. Buna göre yeni kampanyada vatandaşlığa kabul gereklilikleri ve süreçleri hakkında insanlar bilgilendirilecek. Vatandaşlığa geçiş konusunda önemli bilgilerin ve açıklayıcı videonun bulunduğu bir web sitesi hazırlanacak. Sitede vatandaşlığa geçmiş kişiler deneyimlerini anlatacak. Ayrıca vatandaşlığa kabul ve prosedür hakkında kapsamlı bilgi içeren broşürler basılacak.