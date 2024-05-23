Ada Abay’a hüzünlü veda

Geçenhafta Düsseldorf kentindeki altı katlı binada kundaklama sonrası çıkan yangında can veren 18 yaşındaki Ada Abay, yaşadığı kentteki Müslüman mezarlığında defnedildi. DİTİB Düsseldorf Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında baba Ümit Abay, uzun süre tabuta sarılıp ağlarken, mezarlıktaki sözleriyle yürekleri dağladı.Doğumgününde oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan Ümit Abay, "Doğum günümde çok büyük acı yaşıyorum. Artık cennete dedesinin yanına gitti" dedi. Ada'nın annesi ve ablasının ayakta durmakta zorlandığı cenazeye, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul da katıldı. Berlin Büyükelçiliği cenazeye çelenk gönderdi.