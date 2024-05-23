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Giriş Tarihi: 23.5.2024

Ada Abay’a hüzünlü veda

İbrahim TAŞ
Ada Abay’a hüzünlü veda

Düsseldorf yangınında ölen 18 yaşındaki Ada, dün hüzünlü cenaze töreninin ardından defnedildi. Baba Ümit Abay, oğlunu doğum gününde toprağa verdi

UZUN SÜRE TABUTA SARILDI
Geçen hafta Düsseldorf kentindeki altı katlı binada kundaklama sonrası çıkan yangında can veren 18 yaşındaki Ada Abay, yaşadığı kentteki Müslüman mezarlığında defnedildi. DİTİB Düsseldorf Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında baba Ümit Abay, uzun süre tabuta sarılıp ağlarken, mezarlıktaki sözleriyle yürekleri dağladı.




BÜYÜKELÇİLİKTEN ÇELENK
Doğum gününde oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan Ümit Abay, "Doğum günümde çok büyük acı yaşıyorum. Artık cennete dedesinin yanına gitti" dedi. Ada'nın annesi ve ablasının ayakta durmakta zorlandığı cenazeye, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul da katıldı. Berlin Büyükelçiliği cenazeye çelenk gönderdi.
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Ada Abay’a hüzünlü veda
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