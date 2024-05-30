Irkçılardan toplu saldırı

Zenginlerinadası olarak bilinen Sylt adasında bir grubun 'Yabancılar dışarı. Almanya Almanlarındır' sloganı atmasının ardından ırkçılar toplu saldırıya geçti. Son hedef Haftbefehl takma isimli rap'çi Aykut Anhan oldu. Anhan, statü sahibi ırkçılara dikkat çekince soykırım hatırlatmalı mesaj aldı.Anhan'ın paylaştığı mesajlardan birinde, "Ülkemizden defolup gidin. Hiçbirinizin burada hoş karşılanmadığınızı anlamıyorsunuz. 1939'u ve Führer'i geri istiyorum" ifadesi yer aldı. Mesaja, bu kez sadece Yahudilerin değil Türkler ile Arapların da soykırıma maruz kalmaları gerektiği yazıldı.Diğer mesajda, "Kimsenin sizi ülkemizde istemediğini anlamalısınız. Bunu daha fazla kamuoyuna duyuracağız. Bu sadece başlangıç" yazısı dikkat çekti. Anhan, "Bunlar bana gelen binlerce mesajdan ikisi. Bunlar sahte profiller değil, gerçek insanlar. Seçim yaklaşıyor. Oyunuz önemli" dedi. FRANKFURTDaha önce de sosyal medyada Sylt adasındaki ırkçı sloganı eleştiren göçmenlere benzer mesajlar gitmişti. Kendilerini gizleme gereği duymayan ırkçılar aynı sloganı sokaklarda, yeşil sahalarda, en çok da sosyal medyada atmaya başladı. İçişleri Bakanlığı ırkçı söyleme karşı harekete geçti.