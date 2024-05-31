İnsanlık suçunu kınayınca mahkemelik oldu

İSRAİL'İN Filistin halkına yönelik saldırıları karşısında susmayan Iğdırlı Vilayet Aytan (55), sosyal medyadaki destek paylaşımı nedeniyle hâkim önüne çıkacak. Nürnberg'de yaşayan Aytan, halkı kışkırttığı gerekçesiyle dört ay hapis istemiyle yargılanacak. Aytan, "Dava şikâyet üzerine açıldı. Sözlerimin arkasındayım" dedi.SOSYAL medya hesabından 27 Aralık 2023 günü paylaşımda bulunduğunu söyleyen Aytan, "Paylaşımda 'İsrail Siyonizm'i Hitler'in nasyonal sosyalizmi gibi faşist, işgalci ve katliamcıdır' yazdım. Hitler'in üzerine 'Seçilmiş ırkız', Netanyahu'nun ise 'Halkın seçilmiş insanlarıyız' yazılı fotoğraflarını ekledim" diye konuştu.