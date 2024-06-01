Bir haftada iki kez saldırdılar

İşyerinin önce tabelasının ve camlarının boyandığını ifade eden Mutlu Azman, "Saldırılar iki ay önce başladı. Bir haftada ise iki saldırı düzenlendi. Saldırı güvenlik kamerasına yansımış, ancak ilk saldırıda saldırgan maske takarak kendini gizlemiş. İkinci saldırıda ise yüzünü saklamak için şemsiye kullanmış. Camları çekiçle kırmış" dedi. Hiç kimseyle anlaşmazlığının olmadığını da ifade eden Azman, "Saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Daha büyük saldırıdan endişe ediyorum" diye konuştu.