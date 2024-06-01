Haberler Avrupa Haberleri Bir haftada iki kez saldırdılar
Giriş Tarihi: 1.6.2024

Bir haftada iki kez saldırdılar

İbrahim TAŞ
Bir haftada iki kez saldırdılar

Köln’ün Nippes semtinde Mutlu Azman’ın işlettiği büfe, bir haftada iki kez saldırıya uğradı. Saldırgan kendini şemsiyeyle kamufle etti

İşyerinin önce tabelasının ve camlarının boyandığını ifade eden Mutlu Azman, "Saldırılar iki ay önce başladı. Bir haftada ise iki saldırı düzenlendi. Saldırı güvenlik kamerasına yansımış, ancak ilk saldırıda saldırgan maske takarak kendini gizlemiş. İkinci saldırıda ise yüzünü saklamak için şemsiye kullanmış. Camları çekiçle kırmış" dedi. Hiç kimseyle anlaşmazlığının olmadığını da ifade eden Azman, "Saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Daha büyük saldırıdan endişe ediyorum" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir haftada iki kez saldırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA