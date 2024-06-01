Nakit ödemelere 10 bin euro sınırı

Avrupa Birliği, kara para aklama ve terör finansmanını önlemek amacıyla nakit ödemelere 10 bin euro üst sınır getirdi. Bu düzenleme, üç yıl içinde yürürlüğe girecek ve iki özel kişi arasındaki mesleki olmayan işlemler hariç tutulacak. Lüks eşya satıcıları, futbol kulüpleri, kontrol ve şüpheli faaliyet bildirimi yapmak zorunda olacak.Almanya'da şu an benzer sınır bulunmamakta ve 10 bin euro üzeri nakit ödemelerde kimlik ibrazıyla paranın kaynağının belgelenmesi istenmekte. Kuralı denetlemek için Frankfurt'ta 'Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi' adıyla kurum oluşturulacak. Bu yolla terör örgütü PKK'ya aktarılan paranın da önüne geçilecek.