SPD’den Filistin’i tanıma çağrısı

Filistinlilere dönük saldırıları artık bardağı taşırdı. Koşulsuz olarak İsrail'in arkasında olduğunu açıklayan siyasiler, geri adım atmaya başladı.Birliği ülkeleri arasında Filistin'i tanıyan ülkelerin artmasının ardından Almanya'da koalisyon hükümeti ortağı SPD'li vekiller, 'Filistin'i tanıyalım' dedi.milletvekili Isabel Cademartori, "Filistin'in tanınması, Ortadoğu çatışmasına kalıcı bir siyasi çözüme doğru önemli bir ilk adım olabilir" diye konuştu., Almanya'nın, rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes koşuluyla, ortak Avrupa girişimi kapsamında Filistin'in tanınmasını istedi.SPD'Lİ vekil Ralf Stegner de federal hükümete Filistin'in tanınması için çağrıda bulundu. Stegner, "Barış ancak İsrail'in güvenliği ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı bir araya geldiğinde mümkündür. Bunu başarmak için Almanya'nın diplomatik olarak aktif şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bu tek taraflı ilerlemekten daha önemli" dedi.Hükümeti, Filistin Devleti'ni 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen devlet olarak tanıma kararı aldı. Daha önce İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i tanıma kararı almıştı.