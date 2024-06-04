Asuman özen sel kurbanı oldu

Almanya'nın güneyini etkisi altına alan sağanak yağış sonucu oluşan selden ölenlerin sayısı ikiye çıktı. Kurtarma çalışması sırasında ölen itfaiyeciden sonra Schrobenhausen'de yaşayan 43 yaşındaki Asuman Özen de yaşamını yitirdi. Yozgatlı Özen'in sel sırasında bodrum katında olduğu ifade edildi. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, acılı aileyi ziyaret etti. Öte yandan Başbakan Olaf Scholz, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Bavyera Başbakanı Markus Söder ile birlikte sel bölgesini ziyaret etti. Ziyarette Bavyera İçişleri Bakanı Herrmann'ın gülüşü tepki çekti.