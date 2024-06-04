Irkçı ideoloji hafife alınıyor

IRKÇILAR tarafından 2 Haziran 2019 günü öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi anma etkinliğinde konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Aşırı sağcı ideoloji mevcut yapılar ve ağlarıyla hafife alındı ve oluşturdukları tehlike yanlış değerlendirildi" diye konuştu.AŞIRI sağın kılık değiştirdiğini de vurgulayan Steinmeier, "Takipçileri artık birçok dernek, grup ve sözde bilimsel enstitü kurdu. Zengin bağışçılar tarafından destekleniyorlar. Partilerin siyasi yapılarını ve ayrıcalıklarını kullanıyorlar. Etkileri parlamentolara uzanıyor" dedi. BERLİN