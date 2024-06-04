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Giriş Tarihi: 4.6.2024

Irkçı ideoloji hafife alınıyor

Irkçı ideoloji hafife alınıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, aşırı sağcı ideolojinin mevcut yapılar ve ağlarıyla hafife alındığını söyledi. “Tehlike yanlış değerlendiriliyor” dedi

IRKÇILAR tarafından 2 Haziran 2019 günü öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'yi anma etkinliğinde konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Aşırı sağcı ideoloji mevcut yapılar ve ağlarıyla hafife alındı ve oluşturdukları tehlike yanlış değerlendirildi" diye konuştu.

AŞIRI sağın kılık değiştirdiğini de vurgulayan Steinmeier, "Takipçileri artık birçok dernek, grup ve sözde bilimsel enstitü kurdu. Zengin bağışçılar tarafından destekleniyorlar. Partilerin siyasi yapılarını ve ayrıcalıklarını kullanıyorlar. Etkileri parlamentolara uzanıyor" dedi. BERLİN
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Irkçı ideoloji hafife alınıyor
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