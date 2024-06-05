Hükümet ortağından seferberlik çağrısı

Almanya'da hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) önde gelen siyasetçilerinden Marie Agnes Strack Zimmermann, artan Rusya tehdidi karşısında ordudan ayrılmış 900 bin eski askerin aktifleştirilmesi çağrısında bulundu. Zimmermann, "Putin halkını savaşa hazırlıyor ve Batı'ya karşı konumlandırıyor. Mümkün olan en kısa sürede savunma yeteneğine sahip olmalıyız" dedi.Savunma uzmanı da olan Zimmermann, Rusya'nın sadece silah üretimine odaklandığını belirtti ve "Almanya'yı saldırgan olarak tanımlayan ders kitapları basılıyor. Çocuklar silah eğitimi alıyor. Alman ordusu aktif hizmetten ayrılan askerleri on yıllardır takip etmedi. Eğer bu kişilerin yarısını bile yedek asker olarak kazanabilirsek, inanılmaz bir güç olur" diye konuştu.