AfD’den ırkçı sınırdışı takvimi

Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Brandenburg Eyalet Meclisi Grubu tarafından hazırlanan takvimde göçmenlere tek yön bilet alınması vaat ediliyor. AfD'liler, "En güzel 12 sınırdışı gemisi" başlığıyla hazırlanan takvimi bir toplantıda tanıtırken, takvimi 10 euroya satışa çıkardı. Takvimde kullanılan gemi sahibi şirketler ırkçı partiye tepki gösterdi.Bir İtalyan kruvaziyer şirketi AfD'nin hazırladığı takvimde kendi gemilerinin kullanılması üzerine dehşete düştüklerini açıkladı. Görsellerin izinsiz kullanıldığını açıklayan şirket, takvimdeki ayrımcı ve yabancı düşmanı mesajları hiçbir şekilde desteklemediklerini bildirdi. Bir başka şirket ise, gemilerde yabancıların çalıştığı gibi, tatil yaptıklarına dikkat çekti.Açıklamada, "Farklı kültürlerden ve kökenlerden insanların tatil yaptığı ve barış içinde çalıştığı gemilerimizin AfD'nin yabancı düşmanı mesajları için kullanılmasından şoke olduk. Yasal yollara başvuracağız" ifadeleri yer aldı. Kruvaziyer Birliği CLIA'dan Georg Ehrmann, "Bu ırkçı ve iğrenç tavır karşısında her şirket AfD'ye karşı harekete geçiyor" dedi.Şirketlerin tazminat talep etme hakkı olduğu belirtilirken Ehrmann, "Burada nefrete teşvik var" diye konuştu. Cottbus Savcısı Nicole Walter, ırkçı takvim hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi. AfD bir süredir "Göçmen kökenlileri geldikleri ülkelere geri göndereceğiz" söylemlerinin öne çıktığı vaatlerle, ırkçıların oylarına talip oluyor.