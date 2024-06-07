AlmanyaBaşbakanı Olaf Scholz, Milli Futbol Takımı'nda çok fazla göçmen kökenli olduğu yönündeki tepkileri ve buna neden olan anketi Federal Meclis'te eleştirdi. Scholz, milli takım forması giyen herkesin Alman olduğunu söyledi ve "Hepsi bizim çocuklarımız" diyerek, milli takımda daha fazla "Beyaz Alman" olmasını isteyenlere cevap verdi.Mannheimkentinde polise yönelik saldırıya da değinen Başbakan Scholz, "Ülkemizde herkesin, başkalarından korkmadan yaşayabilmesi gerekiyor. Bu, hukuk devletimizin temel vaadidir. Özgürlüğümüze saldıran ve barışımızı bozan biri, beni, federal hükümeti ve hukuk devletimizi en kararlı düşmanı olarak karşısında bulur" şeklinde konuştu.Poliseyönelik saldırının terör saldırısı olduğunu ifade eden Scholz, "Terörün amacı her zaman korku yaratmaktır. Bizi sindirip kendi dünya görüşünü dayatmak, özgürlüğümüzü kısıtlamak ister. Özgürlükler olmadan demokrasi olmaz. Almanya'da özgürlük ve barış içinde yaşamak isteyenler değil, özgürlüğümüze saldıranlar ve barışımızı bozanlar korkmalı" dedi.Almanya'da20 milyondan fazla göçmen kökenli vatandaşın yaşadığını söyleyen Scholz, "Onlar komşularımız, iş arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız ve dostlarımız. Mannheim'daki kanlı saldırıdan dolayı dehşete düştüler ve sarsıldılar. Onlar da sıklıkla hedef alınıyorlar ve şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. En önemlisi, onlar toplumumuzun bir parçası. Bizi böldürmeyeceğiz" mesajı verdi.Scholz, "Terörizmi yücelten herkes, tüm değerlerimize karşı gelir ve sınır dışı edilmelidir" dedi. Bir polisi öldürenin de en sert cezaya çarptırılması gerektiğini ifade eden Başbakan, "Politikacıları, belediye başkanlarını, meclis üyelerini veya ilçe başkanlarını tehdit veya hakaret eden, yani şehirlerimizde ve kasabalarımızda halkımızın refahı için çalışan kadınları ve erkekleri hedef alanlar, daha sert cezalandırılmalıdır" diye konuştu. Scholz, suçluların ve tehdit unsuru olan kişilerin Suriye ve Afganistan'a da sınır dışı edilmelerini mümkün kılmak için çalıştıklarını aktardı.