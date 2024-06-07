Üç dakikada bir firma iflas ediyor

Leibniz Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, geçen yıl 176 bin şirketin kapandığı bilgisini paylaştı. Bunun her üç dakikada bir şirketin iflas ettiği anlamına geldiği belirtilirken, en çok sanayi, inşaat ve imalat sektöründe kapanma yaşandığı belirtildi. Kapanmanın ana nedeni, şirketlerin artık ekonomik olarak yaşayabilir olmaması şeklinde açıklandı.Yüksek enerji maliyetleri, Çin gibi ülkelerden gelen yüksek rekabet baskısı ve kalifiye işçi sıkıntısının, faaliyetlerin devamını tehlikeye attığı belirtildi. Öte yandan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başkanı Christoph Ahlhaus, ülkede sanayisizleşmenin koşar adım ilerlediğine dikkat çekti. Yüksek vergiden kaçınılması da istendi. FRANKFURT