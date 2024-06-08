Hattingen yangını karanlıkta kaldı

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Hattingen kentinde 5 Haziran 1993'te kundaklanan binada şans eseri ölen olmadı. O tarihte henüz 3 yaşında olan Osman Ünver'in yangın kokusunu fark etmesi üzerine ailenin zamanında evden çıkabilmesi, büyük faciayı önledi. Solingen'de Genç Ailesi'nin 5 ferdinin ölümüyle sonuçlanan olaydan bir hafta sonra meydana gelen yangın, 31 yıldır aydınlatılamadı ve dosya kapandı.Binanın ırkçılar tarafından kundaklandığı ihtimali çok yüksek olmasına ve annenin "Bir adam gördüm", tanıkların ise üç gencin kaçtığı ve birinin saçında Nazi sembolü kazınmış olduğu yönündeki ifadeleri dikkate alınmadı. Polis ve savcılık, anne Yaşar Ünver'in Türkiye'ye dönmek istediği için binayı sigortadan para alabilmek adına kundakladığını ileri sürdü. Binanın sigortası olmamasına rağmen anne mahkemede yargılandı.1996 yılındaanne Yaşar Ünver hakkında beraat kararı verildi. Ancak yangının sorumluları bulunamadı. Solingen'de 29 Mayıs'ta kundaklanan binadan sadece bir hafta sonra 35 kilometre mesafedeki Hattingen kentinde Türklere ait bir binanın ateşe verilmesi, ırkçı saldırı ihtimalini güçlendirdi. Ancak polis, ırkçı saldırı ihtimalini araştırmak yerine, ailenin sigortadan para almak için binayı ateşe verdiği ihtimali üzerinde durdu.Ünver Ailesi, mahkeme bittikten sonra 5 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Binaları çok büyük ihtimalle ırkçılar tarafından kundaklanmasına rağmen suçlanmayı kendine yediremeyen aile, Almanya'yı terk etti. Şereflikoçhisar'a geri dönen aile, yıllarca yangının faillerinin bulunması için bekledi. Ancak aradan 31 yıl geçmesine rağmen olay aydınlatılamadı ve yangın dosyası rafa kaldırıldı.