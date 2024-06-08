Türkçe dersini yine reddettiler

Yeşiller Partisi'nce Hessen Eyalet Meclisi'ne sunulan Türkçe'nin okullarda ikinci yabancı dil olarak okutulması önergesi, CDU ve SPD tarafından reddedildi. Hessen Türk Toplumu Başkanı Atilla Karabörklü, bir okulda pilot projesine başlanan Türkçe'nin yabancı dil statüsü kazanması teklifinin reddedilmesi üzerine, yeterli ilginin olmadığı gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.Karabörklü, "Pilot projeye gerek görmeden ikinci dil olarak kabul edilen Çince, Portekizce, Arapça, Lehçe'ye ihtiyaç var da, en çok konuşulan Türkçe'ye mi ihtiyaç yok? Sağlık, yaşlı bakımı ve sosyal hayatta Türkçe ihtiyacı fazla. Türkçe'ye karşı önyargı var" dedi. SPD'nin Uyum Politikası Sözcüsü Turgut Yüksel ise okulları pilot uygulamaya katılmaya davet etti.