‘Birlik olalım’

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Köln Keup Caddesi'nde gerçekleşen ve 22 kişinin yaralandığı NSU çivili bomba saldırısının 20. yıl dönümünde, tüm demokratları ve ırkçılık karşıtlarını birlik olmaya çağırdı. Steinmeier, "Motivasyonu ne olursa olsun, şiddet demokrasiyi yok eder ve bunu istemiyoruz" dedi. "Birlikte Durmak" mottosuyla gerçekleşen kültür festivaline yüzlerce kişi katıldı, birlik mesajı verdi. Öte yandan anma programı, bir bomba imha köpeğinin tepki vermesi üzerine gecikmeli başladı.